Klimmer springt met parachute van Eiffeltoren en wordt gearresteerd

In Parijs is donderdag een “doorwinterde klimmer” van de Eiffeltoren gesprongen met een parachute. Dat bevestigen politiebronnen en de exploitatiemaatschappij van de toeristische trekpleister.

De man ging donderdagochtend om 5.09 uur het terrein op en beklom de oostelijke pilaar van de toren met een rugzak. Veiligheidsdiensten merkten meteen zijn aanwezigheid op, maar konden hem in het 330 meter hoge bouwwerk niet onderscheppen. De klimmer wist uiteindelijk een basejump te maken, een vorm van parachutespringen waarbij niet uit een vliegtuig wordt gesprongen, maar wel vanaf bijvoorbeeld een gebouw.

De man landde vlak bij het monument, aan het Emile Anthoine stadion, en werd gearresteerd en meegenomen naar het politiebureau. Hij wordt ervan verdacht het leven van mensen in gevaar te hebben gebracht, aldus de politie.

De exploitatiemaatschappij van de Eiffeltoren betreurt “dit soort onverantwoorde acties, die mensen die op of onder het bouwwerk werken in gevaar brengen”. Door het euvel opende het monument donderdagochtend wat later de deuren voor bezoekers.