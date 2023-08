Vanaf september weer meer treinen tussen Antwerpen en Brussel

Vanaf 4 september kunnen er weer vier IC-treinen per uur rijden tussen Antwerpen-Centraal en Brussel-Zuid. Dat meldt de NMBS. Begin 2022 had de spoorwegmaatschappij de IC-verbindingen teruggebracht tot drie wegens personeelstekorten.

De NMBS kampt al maanden met personeelstekorten waardoor ze moet snoeien in het aanbod. Dat is vooral voelbaar in Antwerpen. Voor de pendelaars tussen Brussel en Antwerpen is er nu wel beterschap in zicht. Vanaf 4 september zullen er weer vier IC-treinen rijden per uur. De IC-trein die onder meer stopt in Mortsel-Oude God, Mechelen-Nekkerspoel en Vilvoorde zal vanaf dan weer rijden.

Op andere lijnen moet de NMBS wel nog ingrijpen omdat er onvoldoende personeel is. Zo zal de S53 tussen Gent-Sint-Pieters en Lokeren ook na de zomervakantie nog niet rijden, en schrapt de NMBS een groot deel van de S32-treinen tussen Antwerpen-Centraal en Essen. Ook enkele P-treinen in de regio Antwerpen blijven geschrapt.

“NMBS is volop bezig nieuwe mensen aan te werven, waaronder ook heel wat treinbegeleiders. Al deze vacatures invullen, is niet eenvoudig in een krappe arbeidsmarkt zoals we die vandaag in een aantal regio’s kennen”, zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. “Er worden continue inspanningen geleverd, maar het vraagt wel tijd. Want eenmaal aangeworven, doorlopen nieuwe treinbegeleiders nog een opleidingstraject van een viertal maanden vooraleer ze effectief kunnen worden ingezet.”