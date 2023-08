De Lijn start met inbouw van schermen voor afgesloten stuurpost chauffeurs

De Lijn start in september met het inbouwen van schermen om in bestaande voertuigen een meer afgesloten stuurpost voor chauffeurs te voorzien. Die ‘veiligheidsstuurpost’ is een van de tien punten uit het afgesproken actieplan ‘stop agressie’. De komende maanden starten in dat kader in heel Vlaanderen extra controleurs, meldt de Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij donderdag.

Geweld - verbaal en/of fysiek - tegen personeel van De Lijn is al langer een probleem. In 2022 waren er bij de maatschapij 338 feiten van fysieke agressie tegen chauffeurs en controleurs. Dat veroorzaakt naast leed en werkonbekwaamheden vaak acties van misnoegd personeel en de vakbonden. Een rondetafelconferentie op 11 juli resulteerde in een 10 puntenplan om te werken aan verhoogde veiligheid van chauffeurs en controleurs.

Een van die actiepunten is het versneld uitrollen van veiligheidsstuurposten op de bussen. De Lijn startte vorig jaar een pilootproject om op bestaande voertuigen een meer afgesloten stuurpost voor de chauffeur te voorzien. Ondertussen wordt dat project uitgerold naar alle bussen in eigen beheer, aldus De Lijn.

Vanaf eind augustus wordt het eerste lot van 400 schermen door de leverancier geleverd. “In september start De Lijn met het inbouwen van die schermen in de bussen. Het aantal voertuigen met een veiligheidsstuurpost wordt zo gestaag verder uitgebreid. Nieuwe voertuigen zijn sowieso al voorzien van afgeschermde stuurposten”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).

Het actieplan voorziet ook meer controleurs op het openbaar vervoer. De voorbije tijd zijn er verspreid over Vlaanderen al een aantal extra controleurs opgestart. Ook de komende maanden starten in heel Vlaanderen extra controleurs op. “Zo starten in Hasselt in oktober twee medewerkers als controleur, een derde is ingepland in januari. Bovendien blijft De Lijn verder inzetten op rekrutering van extra controleurs. De komende maanden loopt er een uitgebreide aanwervingsprocedure. Die aanwervingsprocedure neemt alleszins de nodige tijd in beslag”, stipt Ann Schoubs, directeur-generaal van De Lijn, aan.