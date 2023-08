“Kus, kus!” Jongen vernederd en geslagen, meisje zwaar aangepakt door bende in Zelzate: heftige beelden circuleren op sociale media

Er circuleren sinds woensdag schokkende beelden van ernstig geweld door jongeren op sociale media. Het gaat steeds over agressie op een meisje of een tiener door een bende waarbij wordt gescholden en harde klappen vallen.

De incidenten spelen zich af op het busstation of in de omgeving van de sporthal van Zelzate. Telkens wordt één jongere hard aangepakt door een groepje andere jongeren

De beelden van het meisje dat op het busplein mishandeld wordt zijn inmiddels offline gehaald maar ook het filmpje van de jongen die aan de sporthal wordt vernederd en geslagen zijn hard om te bekijken. Een zestal jongeren omsingelen de jongen, die een stuk kleiner is dan de rest. De bende dwingt hem op zijn knieën te gaan en voeten te kussen. Nadat de jongen in paniek en huilend ingaat op de eis van de bende, krijgt hij nog een aantal zware trappen tegen het hoofd, waarna iedereen het jonge slachtoffer lachend achterlaat.

In een ander filmpje werd een jong meisje hardhandig op de grond gewerkt door een groepje anderen. — © if

De politie van de zone Puyenbroeck is na klachten van slachtoffers gestart met een onderzoek en ook het parket is van de feiten op de hoogte gebracht. “We proberen op basis van de beelden de geweldenaars te identificeren en dat lijkt ons al vrij goed te lukken”, klinkt bij de politie.

Burgemeester Brent Meuleman (Vooruit) reageert van op zijn vakantiebestemming in Spanje op de brutale feiten: “Er bereikten mij beelden waarop te zien is hoe een jongen op laffe wijze verbaal en fysiek wordt belaagd. Ik veroordeel deze walgelijke daden met elke vezel in mijn lijf en ben in gedachten bij hem en zijn naasten. Ik had hierover ondertussen contact met familie van het slachtoffer en heb aangeraden onmiddellijk klacht neer te leggen bij de politie en hen de beelden te bezorgen. Ik heb ook contact opgenomen met de politie en met waarnemend burgemeester Luc Van Waesberghe, die me gedurende mijn verlof vervangt. De zaak wordt zeer ernstig genomen”, vertelt de burgemeester.

“Onaanvaardbaar”

“Het onderzoek loopt volop, momenteel voert de politie zeer grondig onderzoek naar de feiten. De nodige processen verbaal worden opgemaakt en het parket wordt ingelicht. Ik heb er vertrouwen in dat alles in het werk gesteld wordt om de daders te identificeren zodat zij verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor hun daden. Dergelijke feiten zijn compleet onaanvaardbaar en kunnen niet ongestraft blijven.”

Het regent momenteel ook verontwaardigde reacties op de sociale media. Ook waarnemend burgemeester, schepen Luc Van Waesberghe (Vooruit) werd op de hoogte gesteld. “Ik ben erg geschrokken van deze wrede beelden en hoop dat deze incidenten niet zonder gevolg blijven.”