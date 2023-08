Trump spint garen bij strafzaken: Republikeinen scharen zich massaal achter oud-president

In april, toen de eerste strafzaak bekend was, bedroeg de steun voor Trump onder Republikeinen nog 55 procent. Begin 2023 was dat rond 40 procent. De nieuwe poll is gehouden tussen 10 en 14 augustus, nadat de derde strafzaak tegen de oud-president met zware beschuldigingen van samenzwering en obstructie in Washington D.C. was aangekondigd. De vierde strafzaak in Georgia was evenwel nog niet bekend.

Hoewel meer Republikeinse kiezers zich dus achter Trump scharen, zegt een krappe meerderheid van de Amerikaanse bevolking, 53 procent, absoluut niet op hem te zullen gaan stemmen, als hij de nominatie van zijn partij wint.

Biden niet veel beter

President Biden scoort niet veel beter. Hier zegt 43 procent van de geënquêteerden zeker niet op de Democraat te zullen stemmen en nog eens 11 procent acht dat onwaarschijnlijk.

Ook opvallend is dat bijna één op de drie Amerikanen van mening is dat Biden op illegale wijze in het Witte Huis is beland. Onder Republikeinen is dit een meerderheid: 57 procent. Saillant is dat 2 procent van de Democraten dat volgens deze peiling ook vindt.