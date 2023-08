Gewezen Russische generaal in Oekraïne overleden

De Russische generaal Gennady Zhidko, die werd afgezet nadat hij vorig jaar kortstondig aan het hoofd van de Russische troepenmacht in Oekraïne stond, is overleden. Dat hebben de Russische autoriteiten woensdag bekendgemaakt.

Gennady Zhidko werd in mei 2022 aan het hoofd van de Russische invasiemacht in Oekraïne geplaatst, maar werd in juli alweer – in alle stilte – vervangen. Onder zijn commando zou Rusland begonnen zijn met de inzet van minderjarigen in Oekraïne.

Zhidko overleed in Moskou “na een lange ziekte”, aldus gouverneur Mikhail Degtyarev van de regio Khabarovsk. De dood van de 57-jarige Zhidko is niet verdacht, aangezien de man volgens de onafhankelijke Russische journalist Dmitry Kolezev al langer aan kanker leed.

Zhidko is al de tweede Russische generaal die deze week gestorven is. Dinsdag stierf voormalig luitenant-generaal Gennady Lopyrev (69) van de Russische federale veiligheidsdienst FSB in de gevangenis aan een niet-gespecificeerde ziekte. Hij werd in 2017 veroordeeld tot tien jaar cel voor het aannemen van steekpenningen en illegaal bezit van munitie – beschuldigingen die hij altijd heeft ontkend.