Zware dobber voor RSCA Futures op bezoek bij zwarte beest: “Dender is van hetzelfde kaliber als Beerschot”

Na de thuisnederlaag tegen Beerschot gaat RSCA Futures vrijdag op zoek naar zijn eerste punten van het seizoen. De uitwedstrijd in Denderleeuw mag dan wel een korte trip zijn, vorig seizoen beet het jonge paars-wit twee keer in het zand tegen FCV Dender, dat zaterdag de competitie begon met een uitzege bij Club Luik.

De voetbalacademie op Neerpede is nog steeds de goudader van de recordkampioen, al zorgt het nakende vertrek van icoon Jean Kindermans voor woelige tijden. In aanloop van de wedstrijd op bezoek bij buur FCV Dender werd de jonge RSCA-brigade zorgvuldig afgeschermd voor de pers. Antwoorden mogen dus verwacht worden op het terrein, al wordt het treffen in het Football Dender Football Complex geen gezondheidswandeling.

Coach Marink Reedijk beschikt voor de trip naar Denderleeuw alvast over enkele goede gidsen. Lucas Lissens verdedigde in de jeugdrangen nog een jaartje de kleuren van FCV Dender. “Ik begon te voetballen bij FC Lennik. Op mijn zevende plukte Dender me weg. De club speelde toen in eerste klasse, waardoor we met dat jeugdploegje dus op het hoogste niveau uitkwamen. Na een jaartje kwam Anderlecht aankloppen en dan heb ik uiteraard niet getwijfeld. Mijn vader is wel fan van RWDM, maar bekeert zich toch tot Anderlecht als ik tussen de lijnen sta.”

Lissens stond vorige week tegen Beerschot nog geblesseerd aan de kant, maar wordt vrijdag tussen de lijnen verwacht. De Brusselse defensie werd tegen Beerschot twee keer op snelheid genomen en kan het positiespel en de duelkracht van de ervaren Lissens best gebruiken.

Ook uittredend RSCA-afgevaardigde Herman Eeckhout kent goed de weg naar Denderleeuw, waar het voetbalcomplex indertijd nog het Van Roystadion heette. “Ik zorg bij Anderlecht nog voor de opvang van de scheidsrechters, maar volg de RSCA Futures op de voet. Tegen Beerschot zag ik een uitstekende eerste helft waarin de bezoekers er nauwelijks aan te pas kwamen. Na rust kantelde de wedstrijd. We namen het met tieners op tegen een matuur team. Dender is van hetzelfde kaliber als Beerschot.”

“Bij RSCA Futures maakte de 15-jarige Nunzio Engwanda zijn debuut. Op die leeftijd speelde ik nog bij de U16 en was profvoetbal nog ver weg” Lennard Hens (ex-Anderlecht, nu Dender)

Met aanvoerder Lennard Hens, doelman Xavier Gies en verdediger Kobe Cools telt Dender drie spelers met een Anderlecht-verleden. Nathan Rodes, de werkmier op het middenveld, steekt dan weer niet weg dat hij Anderlecht-fan is. “Mijn hele familie supportert voor Anderlecht, dat toch nog steeds de nummer één is in de hoofdstad”, zegt de Brusselaar.

Laatrijp

Hens behoorde bij Anderlecht tot de lichting van Youri Tielemans en Charly Musonda Jr., maar vertrok op zijn negentiende naar RC Mechelen. “Ik was laatrijp en de A-kern was te hoog gegrepen. Ik stond nooit op het veld met een genialere voetballer dan Musonda, een onwaarschijnlijk natuurtalent. Tielemans werd op zijn zestiende al overgeheveld naar de U19 en stootte snel door naar de A-kern.”

Hens kroonde zich vorig weekend op Club Luik tot matchwinnaar voor Dender, maar toont zich beducht voor de RSCA Futures. “Neerpede lijkt wel op een fontein waar steeds nieuw talent opgepompt wordt. Vrijdag maakte een 15-jarige (Nunzio Engwanda, red.) zijn debuut. Op die leeftijd speelde ik nog bij de U16 en was profvoetbal nog ver weg. RSCA Futures oogt piepjong, maar die jonkies beschikken over veel technisch vernuft.”