Aanwinst Thierry Ambrose moet KV Kortrijk aan punten gaan helpen: “Ik geef toe, na die 6-0 op Antwerp had ik toch lichte twijfels”

Voor Thierry Ambrose begint er in Kortrijk een nieuw hoofdstuk in zijn voetbalcarrière. “Ik hoop zondag tegen Eupen al een mooie eerste bladzijde van dat verhaal te schrijven.” — © KV Kortrijk

KV Kortrijk incasseerde vorige week vrijdag een flinke oplawaai van landskampioen Antwerp. De Kerels gingen met 6-0 de boot in op de Bosuil. Het sein voor het bestuur om toch eindelijk iets te gaan ondernemen op de transfermarkt. Thierry Ambrose (26), Abdoulaye Sissako (25) en Sheyi Ojo (26) werden binnengehaald. “Na het zware verlies tegen Antwerp had ik toch wel een beetje twijfels”, is Ambrose eerlijk.