Igor Vetokele, gezwicht voor ambities van Lommel, heeft genoten van terugkeer naar ‘zijn’ Oostende: “Bij KVO leerde ik dat talent alleen niet volstaat”

Vorige zondag na KV Oostende-Lommel SK (0-1) verliet één Oostendenaar gelukkig de Diaz Arena: Igor Vetokele, die debuteerde in de aanvalslinie van de Limburgers. De Belg met Angolese roots was ooit één van de toptalenten in de jeugdreeksen van KVO.

“Het was onze belangrijkste doelstelling om op de openingsspeeldag meteen de eerste drie punten binnen te halen. We wonnen pas na een treffer in de negentigste minuut, maar dat vergroot onze voldoening”, benadrukte Igor Vetokele na afloop. “De manier waarop we de zege behaalden, was niet zo belangrijk. Uiteindelijk onthouden de mensen alleen die drie punten op verplaatsing. Dat sommigen beweren dat we op een diefje gewonnen hebben, maakt niet uit. Iedereen mag zeggen wat hij of zij wil.”

Lommel draagt dit seizoen een favorietenkleed in de Challenger Pro League. “De weg is nog lang, maar dit geeft een fijn gevoel voor de volgende wedstrijd. We kunnen nu op iets goed voortbouwen. We kunnen enkel maar groeien. De ambities zijn heel hoog. We weten wat we moeten doen, maar we beseffen ook dat er gewerkt zal moeten worden. Niets komt op bestelling. Iedereen leest onze ambities en wil ons graag verslaan. We moeten wennen aan onze nieuwe status en het is aan ons om er wekelijks voor te vechten.”

“Voor mij is het altijd speciaal naar Oostende te komen, want ik heb uiteindelijk van mijn vierde tot mijn zestiende bij KVO gevoetbald. Ik bracht hier dus een heel lange tijd door”, zei Igor Vetokele, die niet alleen het stadion nog herkende. “Ik ontmoette ook Luc Benthein (materiaalmeester, red) en Kurt Bataille (assistent-trainer, red). In de spionkop stonden er ook mensen met wie ik nog samen gevoetbald heb, zoals Gregory Sleuyter. Ook heb ik zijn vader voor de match gezien. Neen, het gaf me niet meer stress om in dit stadion te voetballen. Wel was het raar. Als kleine jongen stond ik ook tussen de supporters. Altijd zei ik dat ik eens op deze grasmat wilde spelen. Inmiddels heb ik een lange weg afgelegd. Het wordt alleen mooier voor mij om hier terug te keren.”

Igor Vetokele in een stevig duel met Matej Rodin. — © Rudy Declerck

“Ik heb veel mooie herinneringen aan mijn KVO-periode. Ik heb hier ook geleerd dat ik niet enkel op mijn talent kon teren, maar dat ik er ook voor moest werken”, aldus Igor Vetokele, die niet treurt dat hij niet tot zijn achttiende bij KVO bleef. “Ik beklaag me niets van de keuzes die ik in mijn carrière gemaakt heb.”

Gevoel gevolgd

Vetokele verdedigde na KVO de kleuren van AA Gent U19, Cercle Brugge, Kopenhagen, Charlton, Zulte Waregem, Sint-Truiden en de jongste vier seizoenen Westerlo. “Bij Westerlo was het op. Persoonlijk was het een moeilijk seizoen. Ik had iets meer eerlijkheid verwacht. Ik moest redelijk lang op een beslissing wachten over een nieuw contract en dan heb ik zelf maar de beslissing genomen om te vertrekken. Natuurlijk wou ik een ambitieuze club kiezen. Ik heb met verschillende clubs gesproken en uiteindelijk mijn gevoel gevolgd: Lommel dus. Dan kon ik ook in Hoeselt blijven wonen en dat was heel belangrijk voor mijn vrouw en kinderen. Natuurlijk spreken de ambities van Lommel me aan. Ze weten precies wat ze willen. Ik krijg ook heel veel verantwoordelijkheid. Er is veel druk, maar dat vind ik leuk”, besloot Vetokele, die tijdens de zomer van 2019 nog in beeld was bij … KV Oostende. “Dat was juist voor ik bij Westerlo tekende, maar KVO kon me niet aanbieden wat de Kempenaars wel konden.”

Vetokele tekende tot 2026 bij Lommel, dat vrijdagavond het bezoek krijgt van Club NXT.