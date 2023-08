Geen tomaat meer in Indiase Whopper: Burger King schrapt groente van het menu

Fastfoodketen Burger King schrapt in India tomaten van het menu. Aanleiding zijn de sterke prijsstijgingen voor dit ingrediënt, tot meer dan een verviervoudiging. Eerder deden ook concurrenten McDonalds en Subway al hetzelfde. Die laatste schrapte ook de sneden kaas die ze al jaren gratis aanbieden bij een sandwich in India.

Burger King telt zo’n vierhonderd restaurants in India. Het land kampt net als de rest van de wereld met sterk stijgende voedingsprijzen: voor tomaten gaat het om een prijsstijging met 450 procent tot een absoluut record van 250 roepies per kilo, aldus persbureau Reuters. Ook het aanbod is verstoord, India moet nu zelfs tomaten vanuit Nepal invoeren. Aanleiding zijn de hevige moessonregens.

Burger King besliste dan ook om tijdelijk geen tomaten te gebruiken in zijn wraps en burgers. De keten vraagt de klanten om “begrip en geduld”, het zou slechts om een tijdelijke maatregel gaan.