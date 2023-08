Terwijl ‘koele knuffel’ met Kylian Mbappé rondgaat op sociale media, lekken krankzinnige details van contract Neymar uit

De Franse landskampioen deelde donderdag een video waarin Neymar een laatste groet brengt aan de selectie van PSG. Er volgen veel handshakes en knuffels, waaronder een zeer innige met landgenoot Marquinhos. Ook Kylian Mbappé deelt in de emoties, met een knuffel. Al leek die net wat minder innig. Op sociale media werd zelfs gewag gemaakt van ‘de koelste knuffel ooit’. De Fransman zou Neymar namelijk maar wat graag zien vertrekken hebben bij PSG.

Neymar tekende voor twee seizoenen bij Al-Hilal en zou er vrijdag voorgesteld worden voor de wedstrijd tegen Al-Feiha. Intussen zouden er meer dan 10.000 shirts van de Saudische club met zijn naam op verkocht zijn. Dat meldt L’Equipe. De Braziliaanse aanvaller zou Al-Hilal 90 miljoen gekost hebben en ongeveer hetzelfde bedrag jaarlijks op zijn bankrekening mogen bijschrijven.

Maar dat is niet alles. De Spaanse krant AS lekte enkele opmerkelijke details uit het contract van Neymar en die zijn om van te watertanden. Zo zou de 31-jarige aanvaller een gigantische villa met 25 kamers ter beschikking krijgen. Kwestie van regelmatig vrienden en familie te kunnen ontvangen in Saudi-Arabië. Daarbovenop zou Neymar een zwembad van 400 vierkante meter en drie saunaruimtes krijgen, plus vijf voltijdse werkkrachten, een souschef voor zijn persoonlijke kok en twee kuisvrouwen.

Daarnaast zou Neymar verschillende luxewagens krijgen om zich in alle rust te kunnen verplaatsen, inclusief chauffeur. Dat zijn een Mercedes G Wagon, Lamborghini Huracan, Bentley Continental GP en Aston Martin DBX. Mocht hij zin hebben in een verre uitstap, staat er permanent een privéjet klaar voor de Braziliaan en zijn familie. En van wat extra kosten tijdens die tripjes moet Neymar zou ook niks aantrekken, die worden betaald door Al-Hilal. Tot slot: mocht Neymar zin hebben om Saudi-Arabië te promoten op z’n Instagrampagina met 212 miljoen volgers, dan krijgt de Braziliaan daar een half miljoen per post voor.