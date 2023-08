Mohamed Salah (19) wil in Lommel vervolg breien aan prima debuut bij Club NXT: “Ik voelde mij hier meteen goed”

Club NXT oogstte meteen lof voor de manier waarop de jonkies het aanpakten tegen het meer ervaren Lierse. Met een ploeg met een gemiddelde leeftijd van 20,2 jaar speelde het jonge blauw-zwart de bezoekers vooral voor de rust van het kastje naar de muur. “We proberen ons project verder te zetten en zaterdag smaakte het wel lekker”, glunderde Nicky Hayen. “We voetbalden heel offensief en maakten het Lierse moeilijk. De ploeg ontwikkelde een hoog tempo. De jongens zijn in staat om veel meters af te leggen, maar soms moeten ze misschien wel wat meer doseren. We moeten er ook voor zorgen dat we onze tegenstanders niet te veel zuurstof geven in de slotfase van een wedstrijd. Dat is iets wat we moeten meenemen richting Lommel, want dat wordt een heel moeilijke partij. Ik hoop op een heruitgave van vorig jaar. Ik herinner mij nog goed dat het daar een spektakelrijke wedstrijd werd die we finaal met 3-4 wonnen. Ik wil nu al tekenen voor dezelfde uitslag.”

De nieuwe Spaanse middenvelder Alejandre Granados is speelgerechtigd en maakt misschien zijn debuut. Vorige week was die eer weggelegd voor drie jongens: Amine Et-Taïbi (ex-Genk), Victor Barbera (ex-Barcelona) en Mohamed Salah El Boukammiri (ex-Union). Salah is 19 jaar en speelde eerder voor Crossing Schaarbeek, Zulte Waregem en Union. Bij de Brusselse traditieclub Crossing sloot hij aan toen hij amper 5 jaar was. Na twee seizoenen stapte hij in 2011 al over naar Zulte Waregem, waar hij in totaal zeven seizoenen zou blijven. In 2019 keerde Salah terug naar Brussel en tekende hij voor Union, waar Club Brugge deze zomer de aanvallende middenvelder weghaalde.

Bij Union mocht Salah zelfs een paar keer proeven van de eerste ploeg. Toenmalig trainer Karel Geraerts liet Salah vorig seizoen twee minuten invallen tegen Sint-Truiden en een paar weken later ook tegen KV Mechelen, maar hij verzamelde zijn minuten toch vooral bij de beloften van Union. Bij Club Brugge zal dat niet anders zijn, maar Salah kan nu wel spelen in het profvoetbal in de Challenger Pro League. Tegen Lierse deed hij dat meteen prima. De Belgische Marokkaan, die voor twee jaar bij Club tekende, hoopt nu om een vaste waarde te worden.

“We moeten meer kansen verzilveren en efficiënter worden” Mohamed Salah

“Ik voelde mij hier meteen goed”, zei Salah. “Zo moeilijk is dat niet, want je bent hier echt omringd door goede voetballers. Het is een plezier om met zo’n mannen te spelen. Zoals we de eerste helft tegen Lierse speelden, moet een lust voor het oog geweest zijn. Veel mensen zijn mij dat althans komen zeggen na de match. Zelf was ik niet ontevreden over mijn prestatie. Ik kon een paar leuke acties maken. Scoren lukte niet en dat is wel jammer. Dat is overigens een minpuntje. We moeten meer kansen verzilveren en efficiënter worden. Vorige week waren we dat onvoldoende en lieten we Lierse zo nog in de match komen. We gaven ze hoop en ik denk dat we dit tegen Lommel maar beter niet kunnen doen.”