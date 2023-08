Net tijdens cruciaal moment in oorlog met Oekraïne plaatst Poetin de nummer twee van het Russische leger onder huisarrest

Wie de Russen in dit cruciale moment van het tegenoffensief zeker zullen missen, is generaal Sergej Soerovikin. Sinds de oorlog in Syrië draagt hij de bijnaam ‘Generaal Armageddon’. De troepen zullen hem moeten missen tot Poetin hem “vergeten” is.

Soerovikin wordt aanzien als de meest genadeloze, maar ook meest beslagen bevelhebber die in Oekraïne actief was. Sinds eind juni is de tweede in commando in Oekraïne niet meer gezien of gehoord. Volgens een Russisch parlementslid is hij niet ontslagen uit het leger, maar is hij ontheven van zijn taken.

Volgens lokale Russische bronnen en milbloggers is hij onder huisarrest geplaatst voor zijn rol in de rebellie van de Wagner-troepen. Van Soerovikin was geweten dat hij Wagner erg genegen was. Tijdens de rebellie zou hij – even – kant hebben gekozen van de opstandelingen. Soerovikin mag zijn appartement niet meer uit, maar mag nog wel gasten ontvangen waaronder zijn medewerkers. Er is nog geen officiële aanklacht tegen de generaal ingediend, er is zelfs geen onderzoek gestart, klinkt het. Hij heeft advies gekregen onder de radar te blijven om zijn vel te redden. Tot hij “vergeten is” door president Poetin.