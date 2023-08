Ophef over beelden van hevige vechtpartij tussen Antwerpse tienermeisjes, politie opent onderzoek: “Geen heksenjacht op sociale media voeren”

Antwerpen

Verschillende filmpjes van een vechtpartij tussen tienermeisjes in Antwerpen worden duchtig gedeeld via sociale media. De Antwerpse politie is een onderzoek gestart. “We vragen om de heksenjacht op sociale media niet verder op te voeren”, zegt de politie. Ook in het Oost-Vlaamse Zelzate speelden zich deze week gelijkaardige feiten af.