Louis Bostyn blijft rustig ondanks mislukte start van Zulte Waregem: “We moeten ons eigen ritme vinden in deze reeks”

Het was zondag wel even slikken voor de spelers en fans van Zulte Waregem. De 1-3-nederlaag tegen promovendus Francs Borains zorgde ervoor dat iedereen aan de Gaverbeek zich nu heel goed realiseert dat Essevee een pittige klus wacht om te titel te pakken in de Challenger Pro League. “We kennen vaak de spelers van de tegenstanders niet zo goed, maar wij moeten gewoon bij de les zijn en hun minpunten uitbuiten”, zegt doelman Louis Bostyn voor de trip naar Beerschot.

De verwachtingen waren hooggespannen toen Essevee vorige zondag voor het eerst aantrad in de Challenger Pro League. Te hoog gespannen misschien wel. Voor het team van Louis Bostyn en co. is het doel van dit seizoen meer dan duidelijk, maar de spelers lijken ondertussen wel overtuigd dat een directe terugkeer naar de Jupiler Pro League helemaal niet zo evident wordt.

“Die nederlaag kwam natuurlijk hard aan”, erkent de 29-jarige doelman. “We waren nochtans gebrand op een goede prestatie, maar dat pakte even anders uit. Maandag hebben we echter meteen de knop omgedraaid, want we moeten gewoon weer keihard aan de bak. Noem het een wake-upcall. In 1B speelt men toch net iets anders. We moeten proberen om ons eigen spel te ontwikkelen, maar Francs Borains zette daar heel wat wilskracht en fysieke power tegenover. Het is allemaal net wat agressiever en wij zullen dat moeten compenseren. Zij speelden vaak op het randje en zonder een VAR konden ze daar optimaal van profiteren. Jongens als Tainmont en Chevalier zijn ervaren genoeg en hebben ook nog voldoende kwaliteiten om ons pijn te doen.”

“Uiteraard is er druk, maar bij deze club is de ambitie - terecht - niet klein” Louis Bostyn

Zaterdag krijgt Zulte Waregem een nieuwe kans op bezoek bij Beerschot, dat vorig weekend won op bezoek bij RSCA Futures. Toch ziet Bostyn heus wel kansen voor Essevee. “Beerschot heeft tegen RSCA Futures zeker niet negentig minuten gedomineerd, maar wij moeten nu vooral gewoon de juiste lessen trekken uit onze eerste match. We zullen gewoon van de eerste minuut met het mes tussen de tanden spelen en de tegenstander meteen laten voelen dat we er klaar voor zijn. We moeten ons eigen ritme vinden in de Challenger Pro League, want dit is voor velen onder ons een nieuwe reeks. Vorig seizoen vochten we tegen de degradatie, nu zijn we de grote titelfavoriet. We moeten daar echter niet te veel wakker van liggen. Uiteraard is er druk, maar bij deze club is de ambitie - terecht - niet klein. Het is toch logisch dat Zulte Waregem de promotie ambieert met deze spelersgroep en met deze accommodatie?”

Contract tot 2025

Bostyn moet in doel voor de nodige stabiliteit zorgen. “Het bestuur heeft z’n vertrouwen in mij uitgesproken en ik kijk er naar uit om een mooi verhaal te schrijven met Essevee. Al is een vertrek eigenlijk nooit ondenkbaar, want dat weet je nooit in het profvoetbal. Ik voel me evenwel goed bij Zulte Waregem en heb nog een contract tot 2025. Een vertrek is voor mij dus zeker geen must. Concurrentie schrikt me niet af, dus de komst van Ennio van der Gouw was geen tegenvaller. Sammy Bossut verliet de club en nu is het aan mij om een reputatie als de zijne uit te bouwen. Dat zou mooi zijn.”