Gek of geniaal? ‘Tenenkrullend’ filmpje van Soudal-Quick Step massaal bekeken: “We gaan het niet opnieuw doen. Behalve als Remco de Vuelta wint”

“Tenenkrullend” volgens de ene en “next level cringe” volgens de andere, maar tegelijk wel massaal bekeken. Was het filmpje waarmee Soudal-Quick Step de komst van Mikel Landa aankondigde, gek of geniaal? Wij vroegen het aan een van de hoofdrolspelers.

De 33-jarige Spanjaard Mikel Landa zal vanaf 2024 de klimtrein rond Remco Evenepoel versterken, zo kondigde Soudal-Quick Step woensdag aan met een filmpje op X (voorheen Twitter).

Groot nieuws, maar toch ging het in de reacties onder de video lang niet alleen over het sportieve aspect, maar ook (en vaak) over de acteerprestaties van de twee hoofdrolspelers in het filmpje. Een greep uit het aanbod: “tenenkrullend”, “next level cringe”, “hoe duur waren deze acteurs?” of gewoonweg “what the fuck?”.

Een van de hoofdrolspelers blijkt Marko Heijl te zijn. Hij is niet alleen sponsorverantwoordelijke en PR-specialist bij Soudal, maar ook docent marketing aan de VUB. Hij begint al te lachen als we hem opbellen. “Neen, we ambiëren geen acteercarrière”, zegt hij. “Dit is gewoon een grapje, ontstaan op stage. We hadden een soortgelijk filmpje gemaakt voor de aankondiging dat Remco de Vuelta zou rijden en hadden daarmee de journaals van VRT en VTM gehaald. Vonden we best grappig, daarom hebben we het nog eens gedaan. Meer moet je er niet achter zoeken. En ja, verzuurde reacties kan je op social media nu eenmaal niet vermijden.”

Opmerkelijk: ondanks die soms wat negatieve reacties werd het filmpje in één dag tijd wel al meer dan 720.000 keer bekeken. “Is dat zo?”, vraagt Heijl verbaasd. “Geweldig is dat. Maar toch gaan we het in de toekomst niet meer opnieuw doen. Behalve als Remco de Vuelta wint misschien...”