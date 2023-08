Ruzie op Gentse Feesten waardoor man in coma belandde, was “uit de hand gelopen discussie over drugs”

De feiten dateren van 21 juli tijdens de Gentse Feesten. Het is even over middernacht wanneer het in de Onderstraat tussen twee koppels, waaronder ook slachtoffer Geoffrey Ibens en zijn vriendin, tot een discussie komt. Volgens onze informatie vraagt Geoffrey het andere koppel dat even verderop staat of het stoort dat hij even wat drugs gebruikt. Het zou gaan om wit poeder. Het koppel is daar niet mee gediend waarop er een woordenwisseling ontstaat, gevolgd door duw- en trekwerk. Hierbij komt Geoffrey kwalijk ten val. De man wordt overgebracht naar het ziekenhuis waar zijn toestand zeer ernstig blijkt. Het andere koppel stapt weg. Het slachtoffer ligt wekenlang in coma. Pas onlangs ontwaakte hij, maar zijn toestand is nog precair.

Ruim drie weken na de feiten verspreidde de politie een opsporingsbericht. Het koppel werd gevraagd om zich te melden. Ruben Vispoel, advocaat van de jongeman van het koppel wenst niet in te gaan op de grond van de zaak, maar zegt wel dat het koppel “op het foute moment op de foute plaats was”. “Mijn cliënt is een prille twintiger aan het begin van zijn professionele carrière. Nooit eerder kwam hij in aanraking met het gerecht. Het is een goeie gast die ook jarenlang vrijwilligerswerk deed. Hij heeft gewoon zijn vriendin willen beschermen. Beiden waren niet onder invloed.”

“Uiteraard zijn zij erg onder de indruk van de feiten”, vervolgt de advocaat. “Toen ze vernamen dat de man er ernstig aan toe was, hebben ze zich onmiddellijk bij de politie gepresenteerd. Zij hopen uiteraard dat de man spoedig herstelt.”