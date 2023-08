RECONSTRUCTIE. Hoe een Gents-Turkse restauranthouder Mandela Keita mee naar Antwerp loodste

Alle ogen op Mandela Keita (21) vanavond. Eén week na zijn overgang van OHL naar Antwerp keert hij al terug naar Den Dreef. In zijn zog: zaakwaarnemer Ediz Unal (31), die zelf een opmerkelijk verhaal heeft. Net als Mino Raiola – zijn grote voorbeeld – begon hij als afwasser in het restaurant van zijn vader, dat hij nu zelf uitbaat. De Turkse Gentenaar over de recordtransfer, zijn innige band met de jonge Belg en hun gezamenlijke droom. “We willen allebei de top halen.”