Pools parlement keurt organisatie controversieel asielreferendum goed

Het Poolse parlement heeft donderdag de organisatie van een landelijk referendum goedgekeurd, dat zal worden gehouden op de dag van de parlementsverkiezingen op 15 oktober. De Polen zullen onder meer worden gevraagd zich uit te spreken over het Europese asielakkoord dat in juni werd bereikt.

De oppositie boycot het referendum. Volgens haar is het een poging van de regerende conservatieve partij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) om de stembusgang te manipuleren. De volksbevraging werd goedgekeurd met 234 stemmen tegen 210, bij zeven onthoudingen.

In het kader van het referendum zullen aan de bevolking vier vragen worden voorgelegd. “Steunt u de opvang van duizenden illegale migranten uit het Nabije Oosten en Afrika volgens het mechanisme dat door de Europese bureaucratie is opgelegd?”, is er een van. De andere vragen in het referendum gaan over de privatisering van overheidsbedrijven, de pensioenleeftijd en een hek aan de grens met Wit-Rusland.

Met de eerste vraag wordt de Polen gevraagd zich uit te spreken over het Europees asielakkoord, en meer bepaald over de flexibele verplichting om asielzoekers op te nemen. Landen die dat niet willen doen, zullen daarvoor per asielzoeker een som geld op tafel moeten leggen. Over het akkoord moeten de Europese lidstaten weliswaar nog onderhandelen met het Europees Parlement, en het Poolse referendum heeft in het kader van dat proces geen enkele juridische waarde.

Volgens de jongste peilingen zou de regeringspartij PiS met 33 procent van de stemmen de grootste blijven, voor het Burgerplatform van oud-premier Donald Tusk (29 procent). Andere partijen volgen op grote afstand.