Coronavirus wint opnieuw terrein in aantal landen, waaronder Duitsland en Frankrijk

Het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -controle (ECDC) waarschuwt donderdag voor een stijging in het aantal coronabesmettingen de komende weken. De epidemie dijt alvast weer uit in verschillende landen, waaronder Frankrijk, Duitsland, de VS, het Verenigd Koninkrijk, India en Japan.

Ondanks de stijgende cijfers lijkt er geen reden tot grote ongerustheid: het ECDC is namelijk van mening dat de epidemie niet de proporties zal aannemen van de vorige coronagolven.

In Frankrijk is het aantal opnames wegens een vermoedelijke coronabesmetting op spoed met 31 procent toegenomen in de week tussen 31 juli en 6 augustus. Met 920 coronagevallen ligt het cijfer echter nog merkelijk lager dan de 4.000 wekelijkse gevallen in de winter van 2022.

In Duitsland is het aantal coronagevallen al een maand aan het stijgen, al blijft het totale cijfer voorlopig eerder laag.

Mogelijk is EG.5, ook wel Eris genoemd, verantwoordelijk voor de opstoot. Het is een subvariant van de omikronvariant, die zich makkelijker lijkt te verspreiden en beter lijkt te ontsnappen aan het immuunsysteem. Daarnaast wijzen experts ook op de verlaagde immuniteit en de massabijeenkomsten tijdens de zomer.