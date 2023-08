Wat is er aan de hand met Olivier Deman, in juni nog Rode Duivel maar nu plots bankzitter bij Cercle Brugge? “Een transfer? Momenteel is er niks concreet”

Het kan in voetbal snel verkeren. Niemand die dat beter weet dan Olivier Deman. In 2019 werd hij door Bernd Storck nog naar de B-kern verwezen bij Cercle Brugge, maar een jaar later keerde hij terug door de grote poort en werd hij titularis, om twee maanden geleden zelfs opgeroepen te worden voor de Rode Duivels. Een nieuwe wereld ging open voor de in Antwerpen geboren Knokkenaar, want plots was hij ploegmaat van wereldsterren als De Bruyne, Lukaku en co. Groot was dan ook de verbazing toen hij zondag tegen Genk plots op de bank zat bij Cercle. “Niet goed getraind”, legde trainer Miron Muslic uit. Of is er meer aan de hand? Een transfer misschien?