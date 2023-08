“Onverwacht succes” qua aanmeldingen voor speciaal havenkorps blijkt tegenvaller: 90 procent van de kandidaten is ongeschikt

Sinds de indrukwekkende rekruteringscampagne voor het nieuwe Havenbeveiligingskorps begin mei van start ging, hebben zich al zowat driehonderd kandidaten gemeld bij de federale politie. Het wordt “een onverwacht succes” genoemd, want bij de politie hielden ze hun hart vast. Antwerpen staat immers bekend als een van de moeilijkste regio’s om nieuwe medewerkers te rekruteren.

Maar ondertussen is duidelijk geworden dat er een diepe kloof gaapt tussen die kandidaatstelling en het geschikt bevonden worden. In realiteit blijkt zowat negentig procent van de kandidaten voortijdig af te vallen of te falen in de toegangsproeven. Volgens de federale politie hebben op dit moment nog maar 19 kandidaten de selectieprocedure helemaal doorlopen. Toen begin augustus aan de politieschool de eerste voorziene opleiding van start ging, zaten er nog maar zes kandidaten voor het Havenbeveiligingskorps in de lesbanken.

Amper tien procent blijft over

Volgens onze informatie bleek bijna de helft van de kandidaten al weg te vallen nog voor ze goed en wel aan de ingangsproeven konden beginnen. Ze bleken plots toch niet op te dagen, zonder duidelijke reden. Ze hadden zich bedacht. Ze schrokken terug voor de idee ook tijdens de weekends te moeten werken. Of ze bleken tijdens het moraliteitsonderzoek geen al te zuiver verleden te hebben. Er doken kandidaten op die in het verleden veroordeeld waren voor diefstal, of voor drugsfeiten. “Sommigen realiseerden zich zelfs niet dat ze daardoor niet in aanmerking kwamen”, klinkt het.

De enorme Antwerpse haven blijft bijzonder kwetsbaar voor de invoer van cocaïne. — © BELGA

De federale politie verwacht dat finaal 8 à 10 procent van alle kandidaten aan de opleiding zal kunnen beginnen. Een dertigtal dus, van de 300 kandidaten tot nog toe. Dat betekent dat de rekruteringscampagne op volle toeren moet blijven draaien. Er moeten nog minstens vierhonderd kandidaten extra worden gevonden. Het goede nieuws is dat de slaagpercentages binnen de opleiding zelf wel aanschurken tegen de 100 procent.

Politiek gevoelig

Volgens de woordvoerder van de federale politie is het alleszins de bedoeling om tegen mei volgend jaar alle zeventig de voorziene leden voor het Antwerpse Havenbeveiligingskorps klaar te stomen. Tot dan worden andere beveiligingsagenten van de federale politie naar de haven gedetacheerd.

Het welslagen ligt politiek gevoelig. De beslissing om een speciaal Havenbeveiligingsteam op te richten werd begin dit jaar door de regering genomen, onder meer na de emotionele noodkreet van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) om het leger naar de haven te sturen. Het team moet ervoor zorgen dat het haventerrein beter beveiligd wordt tegen drugsgeweld en -trafiek. Die aanpak heeft volgens de federale politie ook succes: “In de eerste zeven maanden van dit jaar werden 107 drugsgerelateerde arrestaties verricht in het Antwerpse havengebied, mede dankzij de zichtbare inzet van deze beveiligingsagenten”.