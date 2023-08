Hein Vanhaezebrouck na eerste seizoensnederlaag AA Gent: “Voor sommigen is dit een wake-upcall”

Rauwe Poolse rock, gevolgd een oorverdovende misthoorn: bij de Dokwerkers van Pogon Szczecin kan het spoken, maar niet als de heenwedstrijd op 5-0 eindigde. Voor het eerst sinds april verloor AA Gent, met 2-1, maar wie lag daar van wakker? De coach niet. Of toch? “Neen, maar het is wel een les voor de groep”, zei Hein Vanhaezebrouck. “Als je bovenin wil meedraaien, moet je wedstrijden als deze winnen. Moeilijke matchen waarin niet iedereen top is. Grote clubs kunnen dat wel. Dat is het bewijs dat we daar absoluut nog niet klaar voor zijn.”

Vooral de eerste helft vond hij “niet goed genoeg”, voor Kums, Samoise en Cuypers erin kwamen. “Er was te weinig drive. Dat viel tegen, aangezien sommige jongens toch hun kans kregen. Dit is een wake-upcall voor sommigen die denken dat ze al klaar zijn. Ik heb tijdens de rust gezegd: je wint geen matchen op talent alleen. Wie dat denkt, gaat niet lang meer meedraaien. In het moderne voetbal moet je er hard voor werken.”

De trip naar Polen stond niet in het teken van een al zekere kwalificatie voor de laatste voorronde van de Conference League. Bedoeling was vooral om spelers minuten en anderen welverdiende rust te gunnen. De conclusie is dat ‘bankzitters’ als Gerkens en Tissoudali nog steeds een weg af te leggen hebben. Fijntjes: “Er is een reden waarom sommigen niet veel spelen.” Niet onlogisch aangezien geen van hen een vlekkeloos 2023 had. Verzachtende omstandigheden waar de trainer niet blind voor is. “Daarom kan je niemand iets verwijten”, klonk het verzoenend. “Zij moeten blijven geduld tonen, wij moeten hen blijven steunen.” Gerkens kan niet verstoppen dat hij een half seizoen out was bij Antwerp. En Tissoudali werkte hard, betrok zichzelf voortdurend in het spel maar hij had wel een goal of twee kunnen maken. “Tarik mist uiteraard ook nog dat ritme. Als je je daarop instelt, dan komt dat op een dag wel terug. Maar je mag geen andere dingen verwachten en denken dat je al verder staat dan het geval is.”

Fadiga en Fernandez-Pardo vallen niet tegen

Het basiselftal telde ook twee nieuwlichters. De pas aangeworven Fadiga had het defensief moeilijk in de beginfase (“Hij moet de manier van voetballen nog leren kennen”), maar had wel aanvallende flitsen in huis die bekoorden. Ook aan de aftrap: de 18-jarige Matias Fernandez-Pardo, de snelle flankaanvaller die vorig seizoen al debuteerde. Hij moet nog flink wat boterhammen eten, maar met zijn snelheid en lichte voetjes groeide hij wel in de wedstrijd, tot de krampen toesloegen. Vanhaezebrouck: “We weten dat hij kwaliteiten heeft. Het was wat zoeken maar hij heeft dat heel goed gedaan. Uiteindelijk is hij op training vaak nog te bescheiden en laat hij dan zich te weinig zien. Vandaag heeft hij toch initiatief genomen.”

De pineut van Polen was de held van in Mechelen, Davy Roef. Toen hij besliste om Zahovic te dribbelen en zich verslikte, viel de 1-0. Waarna Pogon toch heel even opflakkerde en het ook 2-0 werd. Vanhaezebrouck zalfde: “Zijn redding op KV Mechelen was veel belangrijker dan de fout die hij nu maakte. Dit had gelukkig geen gevolgen. Maar het mag Davy niet overkomen, dat weet hij zelf ook. Het is een verkeerde beslissing, er was tijd genoeg om de bal weg te trappen of te openen. Als je supergoed bezig bent, al sinds de voorbereiding, is dat absoluut zonde. Ik hoop dat hij zijn niveau kan aanhouden en hier nu niet mee bezig blijft. Hij moet dit gewoon vergeten.”

Wat u nog moet onthouden van dit verplichte nummertje? Dat Cuypers op 17 augustus al zijn tiende van het seizoen maakte, na een knappe pass van invaller Bram Lagae. “Hugo moet je geen twee kansen geven”, weet zijn coach. Die bidt overigens ook dat hij zondag tegen STVV zijn Japanner niet kwijt is. Watanabe kwam in het slot zwaar in botsing. “Ik hoop dat het niet te erg is maar zondag is het weer match. Veel weelde hebben we al niet achterin. Het is afwachten maar ik heb er wat schrik voor.”