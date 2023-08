VS heropenen na vier jaar migratiebureau op Cuba

Het bureau zal weldra opnieuw de dossiers behandelen van Cubanen die in de VS willen komen wonen, kondigde de Amerikaanse overheid donderdag aan. Het gaat in de eerste plaats om de familie van Cubanen die al in de VS wonen. “De dienst moet ook de illegale migratie drukken en de mensensmokkelaars ontmoedigen, zei Alejandro Mayorkas, hoofd van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid.

De dienst werd gesloten in december 2018, als gevolg van een nieuwe politiek tegenover Cuba, maar ook als gevolg van het zogenaamde syndroom van Havana. Tussen eind 2106 en 2018 leed een vijftigtal Amerikaanse en Canadese diplomaten en leden van hun familie aan talrijke kwalen, waaronder migraineaanvallen, oorsuizen, visuele en cognitieve stoornissen, evenwichtsproblemen en duizeligheid.

Wat dit syndroom veroorzaakt heeft, is niet bekend. De Amerikaanse media maakten melding van gerichte “akoestische aanvallen” of aanvallen met elektromagnetische golven, maar daar werden nooit bewijzen voor gevonden. Cuba ontkende elke verantwoordelijkheid.

In januari heeft de VS toegezegd om elke maand tot 30.000 migranten te accepteren uit Nicaragua, Venezuela, Cuba en Haïti.