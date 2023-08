New York wil migranten onderbrengen in beruchte gevangenis

Het stadsbestuur van New York heeft toestemming gevraagd om migranten onder te brengen in het beruchte Metropolitan Correctional Center. Die gevangenis werd in 2021 gesloten na een resem klachten over de omstandigheden waarin gedetineerden werden opgesloten.

De diensten van burgemeester Eric Adams hebben de gouverneur van New York een lijst doorgestuurd van gebouwen die ze willen gebruiken om migranten op te vangen. De huidige centra worden immers overspoeld. In de brief vragen ze om migranten te mogen opvangen in voormalige correctionele centra zoals het Metropolitan Correctional Center (MCC).

Het MCC moest in 2021 sluiten na jarenlange klachten over knaagdierenplagen, rioleringsproblemen, gebrekkige veiligheid en op het einde ook uitbraken van Covid. Het was ook in deze gevangenis dat Jeffrey Epstein, die werd verdacht van grootschalige seksueel misbruik, zich het leven kon benemen in aanloop naar zijn proces.

Sinds de lente zijn al meerdere tienduizenden Zuid-Amerikanen aangekomen in New York. Volgens het stadsbestuur verblijven er nu 58.000 mensen in de opvangcentra en in noodwoningen.