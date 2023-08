Gelukkige Ronny Deila ziet één minpunt na kwalificatie in IJsland: “Blessure van Casper Nielsen baart me zorgen”

“Erg tevreden”, was Ronny Deila na de 1-5 in IJsland. Toch zat de Club-coach met één iets verveeld: de blessure van Casper Nielsen was een forse domper op de feestvreugde.

“We hebben in de laatste drie wedstrijden vijftien keer gescoord. Dan kan ik niet anders dan tevreden zijn”, analyseerde Ronny Deila in de catacomben van het stadion in Reykjavik. “We hebben op dat tegendoelpunt na niks weggegeven en zijn mogelijkheden blijven creëren. Er zit veel discipline in het team. De jongens, zoals Roman Yaremchuk en Dedryck Boyata, hebben getoond dat ik op hen kan rekenen.“

En toch was het geen perfecte avond voor Deila. Hij zag één groot minpunt: Casper Nielsen moest geblesseerd naar de kant. “Het is niet het gevolg van een tik. Casper had last aan de spieren (in de buurt van de heup of buik, red.) na een verkeerde beweging. We moeten de onderzoeken afwachten, maar dit baart wel zorgen.”

Het heeft er alle schijn van dat Nielsen de partij van komend weekend tegen RWDM zal missen. Club kan dan wel weer op Spileers, Vanaken en Skov Olsen rekenen. De drie ontbraken in Reykjavik, zij kregen rust. Komende donderdag wacht Osasuna in de play-offs van de Conference League.