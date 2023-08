OVERZICHT. Voorbij deze clubs moeten de vijf Belgische clubs in Europa (en op deze dagen spelen ze)

Club Brugge moet voorbij Osasuna

Club Brugge plaatste zich donderdagavond met gemak voor de laatste voorronde van de Conference League. In de terugwedstrijd tegen het IJslandse KA Akureyri, die meer weg had van een veredelde oefenmatch, haalde blauw-zwart het net als vorige week met 1-5. Trainer Ronny Deila liet een experimenteel elftal opdraven en gunde zijn basispionnen rust voor de aankomende clash met Osasuna.

In de play-offronde, het laatste obstakel voor de groepsfase, staat Club binnenkort tegenover het Spaanse Osasuna. Dat is een te duchten tegenstander voor blauw-zwart. De Spanjaarden eindigden vorig seizoen op de zevende plek in La Liga en schopten het tot de finale van de Copa Del Rey. Daarin moest het wel zijn meerdere erkennen in grootmacht Real Madrid. De duels met de Spanjaarden staan gepland op 24 (uit) en 31 (thuis) augustus.

Genk ontmoet Demirspor

KRC Genk is van de bovenste naar de onderste trede gevallen op de Europese toernooiladder. De Belgische vicekampioen, die het seizoen aanvatte in de voorrondes van de Champions League, moest donderdagavond ook de Europa League verlaten nadat het er niet in slaagde zijn 1-0 achterstand goed te maken tegen Olympiakos. Genk bleef in het eigen stadion steken op een 1-1 gelijkspel en moet zich nu opmaken voor een clash met het Turkse Demirspor in de play-offronde van de Conference League.

Demirspor verloor eerder op de avond met 3-2 van het Kroatische Osijek, maar had genoeg aan zijn 1-5 bonus uit de heenwedstrijd om door te stoten naar de laatste voorronde.

Met Demirspor krijgt Genk nogmaals een stugge tegenstander tegenover zich. Het eindigde afgelopen seizoen op de vierde plek in de Turkse Super Lig en versterkte zich deze zomer met onder meer Nani (ex-Manchester United) en M’Baye Niang (ex-AC Milan). De heenwedstrijd in Genk staat gepland op donderdag 24 augustus. De terugwedstrijd wordt een week later afgewerkt.

AA Gent treft APOEL Nicosia

APOEL Nicosia is de tegenstander van AA Gent in de play-offronde van de Conference League. In eigen stadion wonnen de Cyprioten met 1-0 van het Georgische Dila Gori, nadat APOEL ook al de heenwedstrijd met 0-2 winnend afsloot.

De Cypriotische kampioen onder leiding van de excentrieke coach Sa Pinto (ex-Standard) had genoeg aan een doelpunt van oude bekende Dieumerci Ndongala om de kwalificatie veilig te stellen. De winger, die zowel de Belgische als Congolese nationaliteit heeft, doorliep de jeugdreeksen van Standard en speelde nadien nog voor La Louvière (2013-2014), Charleroi (2014-2016), AA Gent (2016-2017) en KRC Genk (2018-2020). Georgi Kvilitaia, die van 2018 tot 2020 voor AA Gent aantrad, werd voorbij het uur naar de kant gehaald.

AA Gent plaatste zich ondanks een 2-1 nederlaag bij het Poolse Pogon Szczecin voor de laatste kwalificatieronde. De Buffalo’s hadden de terugwedstrijd in de derde voorronde al quasi overbodig gemaakt door de heenwedstrijd vorige week met 5-0 te winnen.

De heenwedstrijd in de Ghelamco Arena staat op donderdag 24 augustus (20u00) gepland, terwijl de terugwedstrijd in Cyprus een week later vanaf 19u00 gespeeld wordt.

Antwerp moet afwachten

AEK Athene deed dinsdagavond al een goede zaak gedaan in zijn heenwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League op het veld van Dinamo Zagreb. De Kroatische kampioen delfde op eigen veld het onderspit tegen de Griekse kampioen met 1-2.

De return in Athene vindt pas zaterdagavond plaats. Normaal gezien was de match op Griekse bodem voorzien als heenmatch, maar in de nacht van vorige week maandag op dinsdag werd in aanloop naar dat duel een 22-jarige Griekse supporter van AEK doodgestoken tijdens een vechtpartij met fans van Dinamo Zagreb. Wegens het tragische voorval zal net zoals in de Kroatische hoofdstad ook in de Griekse hoofdstad geen publiek welkom zijn.

Een van beide ploegen wordt in de play-offronde de tegenstander van Belgisch kampioen Antwerp. De heenwedstrijd vindt plaats op dinsdag 22 augustus (om 21u00) op de Bosuil, de terugmatch volgt op woensdag 30 augustus (ook om 21u00) plaats. Als de Great Old het tweeluik overleeft, stoot het door naar de groepsfase van het kampioenenbal. Indien niet, worden de troepen van Mark van Bommel opgevist voor de poulefase van de Europa League.

Union tegen Lugano

Union Sint-Gillis neemt het in de play-offronde van de Europa League op tegen het Zwitserse Lugano. Dat was het resultaat van de loting van maandag in het House of European Football in het Zwitserse Nyon.

Union, de nummer drie van het afgelopen seizoen in België, maakt deze jaargang in de play-offronde van de Europa League zijn entree op het Europese toneel en doet dit dus tegen Lugano, vorig jaar derde in Zwitserland. Union kwam als eerste uit de trommel en heeft dus het thuisvoordeel in de confrontatie.

De wedstrijden in de play-offronde staan op 24 en 31 augustus (telkens om 20u30) op de planning. De winnaars plaatsen zich voor de poulefase van de Europa League