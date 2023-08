Justitie betaalt experten sneller na lancering van digitale tool

Justitie doet elke dag een beroep op tal van externe dienstverleners. Denk aan vertalers, tolken, wetsdokters, gerechtspsychiaters en slotenmakers, maar ook bijvoorbeeld takeldiensten. Zoals bekend liepen de betalingen doorheen de jaren zware achterstand op. Met het gevolg dat sommige experten liever geen opdrachten meer aannamen van Justitie. Ter illustratie: eind 2020 bedroeg de gemiddelde betalingstermijn ten aanzien van de externe dienstverleners 50 werkdagen. Amper 53 procent van de facturen werd binnen de 30 dagen betaald.

Om die betalingen te versnellen, lanceerde minister Van Quickenborne een jaar geleden Justinvoice. “Net zoals in de private sector verwacht wordt, moet ook Justitie haar dienstverleners en experten tijdig betalen”, benadrukt de minister. Met de app kunnen deskundigen hun factuur digitaal indienen. Ook de doorstroming van de facturen richting de taxatie- en vereffeningsbureaus werd geautomatiseerd en de procedures werden sterk vereenvoudigd. De taxatie- en vereffeningsbureaus zijn ook versterkt met extra personeel.

Intussen is de betalingstermijn gedaald tot 18 dagen indien de externe deskundigen gebruik maken van de digitale tool. Bovendien wordt 91 procent van de facturen die binnenkomen bij de taxatie- en vereffeningsbureaus binnen de 30 dagen betaald. In september 2022 werden er 2.500 facturen volledig digitaal ingediend en verwerkt, terwijl dit in juni 2023 reeds om zo’n 6.400 facturen ging.