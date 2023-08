Dit restaurantje kreeg Billie Eilish over de vloer: “Ze hebben zowat alles van onze menukaart gegeten”

Donderdagnamiddag, rond 14 à 15 uur kreeg Seger De Maesschalk, uitbater van Bar d’Henri die enkele maanden geleden verhuisde van de Montignystraat naar de Troonplaats, een telefoontje dat hem nog lang zou bij blijven. “Ik kreeg het management van een belangrijke celebrity aan de lijn. Of ik dezelfde avond een tafeltje kon reserveren voor drie gasten, onder de strikte voorwaarde dat ze zo incognito mogelijk konden eten en niet gestoord zouden worden”, doet Seger zijn verhaal. “Ze wilden me niet vertellen om wie het ging, maar aan de toon had ik meteen door dat het om iemand héél groot moest gaan.”

Zijn vermoeden werd even later nog meer bevestigd toen een securityteam van de ster in kwestie ter plaatse kwam om samen met de zaakvoerder de tafelopstelling te regelen. “Ik twijfelde nog even of het om een grap ging. Toen ik een halfuur voor het aangekondigde uur een geblindeerde Mercedes zag aankomen, wist ik dat het wel degelijk echt was”, lacht Seger.

Burger en pizza

Het bleek dus om de 21-jarige Californische superster te gaan die de dagen voor haar optreden op Pukkelpop vrijdag in Antwerpen verblijft, en samen met haar moeder en broer Finneas nog eens uit eten wilde gaan, zonder te veel poespas. “Ze hebben hier toch een tweetal uur gezeten en hebben in die tijd zowat alles van onze menukaart gegeten”, zegt Seger verwonderd. “Billie wilde graag onze vegan Burger d’Henri eten en ook de pizza die haar werd aangeraden door onze chef. Ze hebben zeker drie keer zoveel gegeten als een gemiddelde klant en ja, ze hebben alles opgegeten. Ik heb haar dan ook gevraagd waarom ze zoveel aten en ze antwoordde me dat ze er tijdens de drukke tour moeilijk aan toe kwam om deftig vegan te eten.”

Donderdagavond haalde Billie Eilish haar schade dus dubbel en dik in. “Het was fantastisch om te zien dat ze zich zo lieten gaan op ons eten en er echt van genoten”, glundert Seger. “Vooral onze chef Hamid was enorm in de wolken. Hij is de jongste van ons team en ook de eerste die haar herkende. Voor hem was het geweldig om voor haar te kunnen koken.”

(Onder meer de vegan Burger d’Henri op basis van zwarte bonen uit onderstaande Instagram-post werd enorm gesmaakt door Billie Eilish:)

Vegan maar ook bourgondisch

Blijft de vraag hoe Billie Eilish uitgerekend terecht kwam in Bar d’Henri, een zaak zonder sterren of vermelding in GaultMillau en die in feite een gewoon eetcafé is. “In de vijf jaar dat ik deze zaak uitbaat heb ik al enkele celebrities over de vloer gekregen. Ik denk dat zij langs de ene kant worden gelokt omdat wij een volledig vegan restaurant zijn, waar je tegelijk bourgondisch kan tafelen. Daarnaast kunnen wij ook garanderen dat ze hier low profile kunnen eten, zonder gestoord te worden. Dat hebben we vanavond opnieuw bewezen. Op één gezelschap na heeft niemand iets van haar aanwezigheid gemerkt terwijl het terras toch vol zat. We hebben daarvoor ook complimenten gekregen van het securityteam.”

Een bewogen dag dus voor Seger en zijn team om niet snel te vergeten. “Heel onverwacht beleven we na deze slechte zomer zo een lichtpunt dat we niet hadden zien aankomen. Ik ben een gelukkig mens op dit moment.”