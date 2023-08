Donald Trump schrapt persconferentie waarop grootschalige fraude bij verkiezingen onthuld zou worden: “Niet langer nodig”

De persconferentie waarop de gewezen Amerikaanse president Donald Trump wilde aantonen dat de Democraten in 2020 in de staat Georgia gefraudeerd zouden hebben bij de presidentsverkiezingen, wordt afgelast. De advocaten van Trump zouden ervoor kiezen om het ‘bewijs’ voor de rechtbank te bewaren. “Daarom is de persconferentie niet langer nodig”, schreef Trump donderdagavond op zijn eigen sociaalnetwerksite Truth Social.

Trump werd begin deze week in Georgia aangeklaagd omdat hij in die staat zou hebben geprobeerd de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2020 terug te draaien, door druk uit te oefenen op verkiezingsfunctionarissen. Georgia was een van de cruciale staten bij die verkiezingen. De Democraat Joe Biden won er nipt, met een verschil van ongeveer 12.000 stemmen.

In een reactie op de aanklacht had Trump aangekondigd dat hij komende maandag een nieuw “gedetailleerd” rapport zou voorstellen. Hij zou daarin bewijzen dat het net de Democraten waren die gefraudeerd hadden. “Er zal een complete zuivering van mijn naam komen”, klonk het toen.

Maar de voorstelling van dat rapport komt er voorlopig dus niet. “In plaats van het rapport over de gemanipuleerde en gestolen presidentsverkiezingen van Georgia in 2020 maandag voor te stellen, verkiezen mijn advocaten om dit onweerlegbare en overweldigende bewijs van verkiezingsfraude en onregelmatigheden in formele juridische documenten te gieten”, zo luidt de verklaring.

De gewezen president heeft na de presidentsverkiezingen al verschillende malen verklaard dat zijn nederlaag het gevolg zou zijn van verkiezingsfraude. Hij heeft tot nu tot nog geen bewijs voor die bewering kunnen voorleggen.