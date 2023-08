VS geven akkoord voor levering van Nederlandse en Deense F-16’s aan Oekraïne

De Verenigde Staten hebben Denemarken en Nederland toestemming gegeven om F-16-straaljagers te leveren aan Oekraïne. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken geschreven in een brief aan die landen, die kon ingekeken worden door persagentschap Reuters.

“Ik schrijf u om de volledige steun van de Verenigde Staten voor de overdracht van F-16-gevechtstoestellen aan Oekraïne en voor de training van Oekraïense piloten uit te drukken”, klinkt het. De Verenigde Staten moeten als producent van de F-16’s toestemming geven aan de landen die de toestellen in het verleden gekocht hebben. “Het blijft noodzakelijk dat Oekraïne zichzelf kan verdedigen tegen de aanhoudende Russische agressie”, aldus Blinken.

De Amerikaanse president Joe Biden had zijn steun voor het trainingsprogramma voor Oekraïense piloten – waar ook België bij betrokken is – in mei al uitgesproken. Daartoe werden al trainingscentra opgezet in Denemarken en Roemenië. Het programma zou in augustus nog van start gaan. Volgens de Deense minister van Defensie Troels Poulsen zouden de eerste Oekraïense piloten begin 2024 getraind moeten zijn. Pas daarna kan er sprake zijn van de effectieve overdracht van de straaljagers.

De Oekraïeners hadden donderdag nog teleurgesteld laten weten dat het land niet voor de winter gebruik zou kunnen maken van westerse F-16’s. “Het is duidelijk dat we Oekraïne deze herfst en winter niet kunnen verdedigen met F-16’s”, zei luchtmachtwoordvoerder Joeri Ihnat op de Oekraïense televisie

“Er was grote hoop dat dit vliegtuig deel zou gaan uitmaken van onze luchtverdediging, en ons zou beschermen tegen raket- en droneterreur vanuit Rusland,” zei hij. Oekraïense troepen die momenteel betrokken zijn bij een tegenoffensief om door Rusland bezet gebied te heroveren, lijden onder een gebrek aan luchtdekking.