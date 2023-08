Britse banken riskeren boete als ze geldautomaten sluiten

De nieuwe richtlijn zal vrijdag gepubliceerd worden door het ministerie. De financiële toezichthouder FCA kan een boete voorschrijven als de norm niet wordt gehaald. Alvorens een geldautomaat wordt gesloten, moet een alternatief worden voorzien, klinkt het.

In de stedelijke gebieden stelt zich in het Verenigd Koninkrijk vandaag de dag geen probleem: de meeste mensen vinden op minstens een mijl (1,6 kilometer) een geldautomaat in hun buurt. Maar op het platteland zijn er al een pak minder mogelijkheden om contant geld af te halen. Door het succes van online bankieren worden bovendien op veel plaatsen bankkantoren en -automaten geschrapt, net als in België. Klanten moeten steeds meer kilometers afleggen alvorens ze cash kunnen afhalen of storten, of andere bankverrichtingen kunnen doen.

Banken in het Verenigd Koninkrijk onderzoeken intussen ook alternatieven, zoals “hubs” in de kantoren van de post, kiosken van de start-up OneBanx of de mogelijkheid om geld af te halen bij winkeliers.