Kapitein Anton Tanghe is ervan overtuigd dat KV Oostende in Deinze eerste zege kan boeken: “Ons voetbal is nu beter dan vorig seizoen”

Het verzorgde voetbal bij de verdedigers, waaronder Anton Tanghe, viel tegen Lommel onmiddellijk op. “De trainer wil dominant spelen, goed opbouwen, van achteruit de aanvallen creëren. Dat hadden we in de oefenwedstrijden goed gedaan.”

Toch overheerste ontgoocheling in de Diaz Arena na die 0-1-nederlaag op de openingsspeeldag. “We waren teleurgesteld omdat we weten dat we met de bal aan de voet beter kunnen. We hebben de mogelijkheden die er lagen, iets te weinig benut. We wisten waar de ruimtes lagen, maar we waren te slordig. We speelden de ruimtes niet goed genoeg uit”, aldus Anton Tanghe. “We waren wel degelijk klaar voor die wedstrijd en nu is het aan ons om dat in Deinze en daarna in de andere matchen te tonen. Ik denk dat ons voetbal beter was dan ons spel in eerste klasse. We gaan meer uit van eigen sterkte, we houden de bal beter in de ploeg en we laten de bal beter rondgaan. Tegen Lommel leverde dat nog iets te weinig op. Hopelijk wordt het alleen maar beter.”

Anton Tanghe waardeerde de grote opkomst van de supporters tegen Lommel. “We voelden de steun van de bijna drieduizend fans, die met goede moed in het stadion aankwamen. Ze waren talrijker dan bij verscheidene matchen in de Jupiler Pro League”, aldus de kapitein. “Mede daardoor voetbalden we in het eerste kwartier echt sterk, maar nadien zakten we een klein beetje weg. We toonden te weinig dat we veel kunnen met de bal aan de voet. Er waren mogelijkheden, maar we schoten onszelf iets tekort. De tweede helft was redelijk evenwichtig. We gaven geen grote kansen weg, maar in de laatste minuut vlamde bezoeker Zalan Vancsa schitterend de 0-1 binnen. Op zich kan je daar weinig aan doen. Omdat de match te evenwichtig verliep, konden wij geen aanspraak op de drie punten maken. Een gelijkspel was het eerlijkste resultaat geweest. Zo’n tegentreffer in de laatste minuut is zuur.”

Deinze, zaterdag gastheer voor KV Oostende, verloor op de openingsspeeldag ook: 3-1 bij Patro Eisden. Dat maakt de komende opdracht iets pittiger, want geen van beide clubs wil met 0 op 6 beginnen. “Elke match gaan we uit van onze eigen sterkte. Telkens willen we met dominant voetbal de drie punten pakken. Dat is ons doel, ook straks in Deinze dus. Als we iets rustiger aan de bal blijven, zullen er zeker meer kansen zijn. Het balbezit moet comfortabel aanvoelen”, besluit Tanghe.