Genk-coach Wouter Vrancken na de uitschakeling: “Zo geraken we niet in het goede gevoel”

Wouter Vrancken was behoorlijk aan het balen na de uitschakeling door het Griekse Olympiakos. Een vermijdbare uitschakeling, vond ook de coach van de Limburgers.

“We hebben het zelf om zeep geholpen. Vooral die rode kaart mag niet gebeuren’, aldus de Genk-trainer. “We hadden de match helemaal in handen. We gaven zelfs geen enkele kans weg tot die uitsluiting. We wilden blijven drukken en ze zouden dan wel begeven. In die fase zijn we niet gekomen door die rode kaart.”

Vrancken herkent een patroon en dat zint hem niet. “We zijn constant bezig met die impulsieve reacties, niet alleen bij Paintsil”, klonk het. “Soms reageer je wanneer het niet lukt, of wanneer het een zware tackle is. Maar nu voel je dat je de wedstrijd in handen hebt, dat maakt het helemaal onbegrijpelijk.”

En dus blijft Genk een beetje in het sukkelstraatje zitten. “Qua resultaten geraken we niet in het goede gevoel. We hebben het wel goed gedaan maar die resultaten vallen tegen. We zijn tot hiertoe overal dominant geweest. Toch zitten we met een zuur gevoel. Nu is het zaak dat we het negatieve gevoel wegnemen.”

Mike Trésor speelde niet wegens een blessure. Het is niet duidelijk of hij zondag tegen Charleroi kan spelen.

(lvdw)