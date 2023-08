“Je moet hem altijd en overal volgen, ook als hij gaat plassen”: Winkel Sport verwacht een karrenvracht aan goals van ‘Perbut’, niet voor niks de bijnaam van Jérémy Perbet

Het blijft wennen, Jérémy Perbet in de spits bij eerstenationaler Winkel Sport. Wie Perbet zegt, denkt in de eerste plaats aan zijn vele goals op het hoogste niveau. Geen toeval dus dat zijn bijnaam ‘Perbut’ is. En niemand die er aan twijfelt dat hij ook bij Winkel vlot de weg naar doel zal vinden, want in de voorbereiding scoorde hij zowat in elke match. Wat is het geheim van deze onverbeterlijke goaltjesdief? We trokken even op onderzoek uit.

Sven Dhoest had het kunnen weten. Voor zijn allerlaatste match als actieve speler moest de keeper eind mei met FC Knokke op bezoek bij Club Luik, waar Jérémy Perbet voor zijn laatste negentig minuten voor de traditieclub stond. 6-2 werd het, met - hoe kan het ook anders - drie doelpunten van Perbet. Dhoest hield er geen kater aan over, maar drie maanden later weet hij wel nog goed wat Perbet zo speciaal maakt.

“Perbet is geen aanvaller die drie man voorbij gaat, maar een type die altijd aanspeelbaar is en in de zestienmeter goed positie kiest”, zegt Dhoest. “Als de bal over rechts gaat, verstopt hij zich op links. Zo dreig je hem te vergeten, maar plots is hij daar en slaat hij toe. Hij is levensgevaarlijk en heeft een enorme neus voor doelpunten. Als je Perbet uit de match wil houden, moet je een mannetje op hem zetten. Als hij gaat plassen, is het aangewezen om hem ook dan te volgen. Bij Club Luik had hij het grote voordeel dat het een enorm offensieve ploeg was. Zij hadden veel balbezit en domineerden negentig minuten. Het spel van Winkel is anders, toch zeker vorig seizoen. Tegen ons bleven ze staan op hun helft en speelden ze op de counter met Clyncke, Vandendriessche en co. Als Perbet telkens van zo ver moet komen, wordt het moeilijker voor hem. Snel is hij niet, of toch niet meer. Veel zal ervan afhangen hoe Winkel hem zal gebruiken en uitspelen. Als hij in de buurt van de zestienmeter mag blijven en niet te veel moet meeverdedigen, komt het wel goed. Scoren doet hij altijd en overal.”

"Perbet is een persoonlijkheid, zowel op als naast het veld" Patrick Rotsaert, sportief manager van Winkel Sport

Patrick Rotsaert maakt zich alvast niet veel te zorgen. De sportief manager haalde Jérémy Perbet naar Winkel en geeft hem meer slaagkansen dan William Owusu, die van januari tot mei bij zijn club zat maar door de mand viel. “Perbet staat anders in het leven dan Owusu”, weet Rotsaert. “Hij is een ander type spits, maar ook een ander type mens. Perbet was voor mij een gemakkelijke transfer. Zijn makelaar bood hem aan en we waren er snel uit. Perbet wilde met Club Luik op zijn 38ste niet mee naar het profvoetbal en wilde erg graag bij ons komen. Er was nog interesse, maar hij aarzelde geen seconde toen hij bij ons een contract kreeg. Hij kan ’s avonds trainen en slechts drie keer per week. Dat laat hem toe overdag de spitsen van Charleroi te trainen. Er schuilt zeker een trainer in hem. Ook bij ons laat hij zich op dat vlak al gelden. Perbet is ook een persoonlijkheid, zowel op als naast het veld. Als hij of wij iets posten over hem op de sociale media, is de respons enorm. Dat is wel plezant.”

Rotsaert en zijn bazen willen wel niet dat het voortaan Perbet Sport wordt in plaats van Winkel Sport. “Dat hebben we hem van bij het eerste gesprek ook duidelijk gemaakt”, aldus Rotsaert. “Het is zeker niet de bedoeling dat we nu in functie van Perbet gaan spelen. Offensief hebben we nu wel meer wapens en het klikt ook goed tussen Perbet en Debouver.”

Iets meer Frutos dan Lukaku

De doelmannen in eerste nationale zijn dus nogmaals gewaarschuwd. Op Nicaise Kudimbana na dan, hij is opgelucht dat Perbet nu een ploegmaat is en niet langer een tegenstander. “Maar ook op training moet je je als doelman vaak omdraaien als Perbet op het veld staat”, lacht de keeper van Winkel. “Met Jérémy in de ploeg kunnen we volgens mij wel offensiever gaan spelen en mogen we ambitieuzer zijn.”

Kudimbana is een goede vriend van Romelu Lukaku en ziet gelijkenissen. “Maar Jérémy doet mij toch het meest denken aan Nicolas Frutos, met wie ik ook bij Anderlecht speelde. Frutos was een echte targetman, maar dat is Perbet ook wel een beetje. Hij is altijd aanspeelbaar en kan veel meer dan enkel goals maken. Ik ben echt blij dat hij na al die jaren nu toch mijn ploegmaat is geworden.”