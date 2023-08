Geboren als miljonair, nu verdient Nicolas Ullens 0,80 euro per uur als bibliothecaris in de gevangenis

Nicolas Ullens, de man die zijn stiefmoeder Mimi in maart doodschoot voor zijn ouderlijke woning, werkt dezer dagen als bibliothecaris in de gevangenis van Nijvel. Dat schrijft Sudinfo.

Nicolas Ullens (57) is de zoon van baron Guy Ullens. Zijn vader is miljonair, maar dat betekent niet dat zijn zoon een luizenleventje leidt achter de tralies. “Toen de media schreven dat hij maandelijks 50.000 euro kreeg van zijn vader, keken de andere gedetineerden hem ongunstig na”, aldus een intimus van Ullens bij Sudinfo. “‘Je hebt gelogen over wie je werkelijk bent’, zeiden de andere gevangenen tegen hem. Het werd even heet onder zijn voeten. Maar Nicolas is niet de rijke persoon die sommigen ervan willen maken.”

Dat zou ook moeten blijken uit het feit dat de man dezer dagen werkt als bibliothecaris in de gevangenis. “Daar verdienen gedetineerden 0,80 euro per uur. Niet veel, maar Nicolas doet dat vooral om uit zijn cel te kunnen, en ook om anderen te kunnen helpen. Hij helpt bijvoorbeeld wie niet kan lezen, of wie zijn dossier niet begrijpt. Het geeft hem een ​​levenslijn. Nicolas is altijd een gezellige en gewaardeerde kerel geweest.”

De aanhouding van Ullens werd onlangs opnieuw met een maand verlengd. Hij wordt ervan verdacht zijn 70-jarige stiefmoeder Myriam op woensdag 29 maart te hebben vermoord met een vuurwapen in Ohain, in de Waals-Brabantse gemeente Lasne.

