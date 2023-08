Lionel Messi geeft zijn eerste persconferentie in Miami: “Het vertrek naar Parijs was iets dat ik niet wilde”

Lionel Messi heeft gesproken. De Argentijnse sterspeler onderhield zich in Miami met de lokale pers en deed daarbij enkele opvallende uitspraken. “Het vertrek naar Parijs was iets wat ik niet wilde.”

Leo Messi heeft zijn entree bij Inter Miami CF niet gemist. De Argentijnse wereldkampioen speelde zich al in de harten van de fans met negen doelpunten in zes matchen, de ene al wat fraaier dan de andere. Zondag kan hij in de finale van de Leagues Cup tegen Nashville SC meteen zijn eerste prijs pakken bij zijn nieuwe club.

Tijd om te babbelen dus. Een maand na zijn vertrek bij het Franse PSG wilde Messi nog wel eens terugblikken op zijn passage bij de Parijse topclub. “Het vertrek naar Parijs was niet iets wat ik wilde”, aldus Messi. “Het gebeurde van de ene dag op de andere. Ik moest me heel snel aanpassen aan een nieuwe omgeving nadat ik jaren bij Barcelona had gevoetbald.”

© Getty Images via AFP

Hartelijke ontvangst

Die verandering van omgeving kwam er noodgedwongen omdat Barcelona zich Messi financieel niet meer kon permitteren. Ook nu is Messi opnieuw van omgeving moeten veranderen maar dat verloopt in het overwegend spaanstalige Miami zonder al te veel problemen. “We zijn ons beetje bij beetje aan het settelen”, aldus Messi die voor zijn nieuwe club al acht keer wist te scoren. “Onze kinderen zullen hier straks naar school gaan. De verhuis van Barcelona naar Parijs was moeilijk. Dit is helemaal anders. Het ontvangst van de mensen was hartelijk. In de stad wonen veel latino’s. Hun warmte doet me deugd.”

Bekijk hieronder de volledige persconferentie in het Spaans. Messi begint na ongeveer 10’ te spreken: