Stadsbestuur weigert vergunning voor McDonald’s: “Daar hoort zo’n fastfoodketen niet thuis”

Slecht nieuws voor liefhebbers van fastfood: de Amerikaanse hamburgergigant McDonald’s krijgt geen vergunning voor de bouw van een nieuw filiaal op de hoek van de Bruggestraat en de Pottebezemstraat in Torhout. “We zijn niet tegen de komst van de hamburgerketen, maar niet op die locatie”, zegt schepen van vergunningen Joost Cuvelier (CD&V). Voor de omwonenden is de beslissing uiteraard wél een opsteker, al kan McDonald’s nog beroep aantekenen.

Op de plaats waar het nieuwe restaurant zou komen, staat momenteel nog een grote villa. Maar McDonald’s wil die zoals bekend slopen in functie van een nieuw filiaal met in- en uitrit via de Pottebezemstraat. Er is parking voorzien voor 51 wagens en de plannen omvatten ook een zogenaamde drive-through. Tijdens het openbaar onderzoek, dat in maart van start ging, werden 64 bezwaarschriften ingediend, onder meer van enkele Torhoutse frituristen die stevig omzetverlies vrezen mocht het McDonald’s-filiaal er komen. Ook de omwonenden zien de komst met lede ogen aan.

LEES OOK. Frituuruitbaters gaan in het verzet tegen plannen voor nieuw McDonald’s-filiaal: “Ook buurtbewoners houden beter hun hart vast”

Het Torhoutse stadsbestuur moest aanvankelijk tegen eind juni een beslissing nemen over het al dan niet toekennen van de omgevingsvergunning. Maar de termijn werd met twee maanden verlengd, nadat de aanvragers hun plannen aanpasten om aan een aantal bezwaren tegemoet te komen. Het fastfoodrestaurant moest onder andere 3,5 meter verder van de Bruggestraat ingeplant worden.

Maar die aanpassing blijkt nu een maat voor niets want het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag geweigerd. “We zijn niet tegen de komst van de hamburgerketen naar Torhout, maar niet op die locatie”, zegt schepen van vergunningen Joost Cuvelier (CD&V). “De impact op de mobiliteit zal ons inziens te groot zijn. In de plannen is sprake van ruim 1.000 autobewegingen per dag en dat is van het goede te veel. Bovendien ligt de beoogde locatie in een woonzone met landelijk karakter. En daar hoort volgens ons zo’n fastfoodrestaurant niet thuis.” (Lees verder onder de foto)

Momenteel staat er nog een villa op de beoogde locatie. — © aft

Het stadsbestuur gaat nu alternatieven bespreken met McDonald’s. “We hebben voorgesteld om een andere locatie te zoeken langs een van de Torhoutse invalswegen”, zegt schepen Cuvelier. “We zullen hun argumenten aanhoren en kijken wat er ruimtelijk mogelijk is in onze stad.”

De hamburgerketen kan nog beroep aantekenen tegen de beslissing van het Torhoutse stadsbestuur.