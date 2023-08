Officieel: Rode Duivel Roméo Lavia trekt voor zeven (!) jaar naar Chelsea (en krijgt persoonlijke felicitaties van Eden Hazard)

Via Instagram nam de 19-jarige middenvelder afscheid van de fans van The Saints. Lavia werkte zich in geen tijd op tot een sleutelspeler en stal daarmee de harten van de fans. Maar ook hij kon de degradatie uit de Premier League niet afwenden. “Ik zal jullie voor eeuwig dankbaar zijn”, postte de jonge Brusselaar.

Even later kwam het verwachte nieuws uit Chelsea. De Londense club neemt Lavia over van Southampton, een overgang waar volgens bepaalde bronnen een bedrag van bijna 67 miljoen euro (inclusief bonussen) mee gemoeid is. Daarmee wordt hij de duurste Rode Duivel na Hazard, Lukaku en De Bruyne. Lavia tekent bij de Londense club een contract voor de komende zeven (!) seizoenen.

De kersverse aanwinst kreeg zelf persoonlijke felicitaties van niemand minder dan… Eden Hazard. De ex-Rode Duivel was van 2012 tot 2019 zelf actief bij The Blues, maar zit voorlopig nog steeds zonder club.