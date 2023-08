Elke dag 11 vaststellingen van inbreuk op rookmelderverplichting in huurwoningen

Dagelijks worden bij controles 11 vaststellingen gedaan van inbreuken op de rookmelderverplichting in huurwoningen. Dat blijkt vrijdag uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) opvroeg. “Elke rookmelder kan levens redden. We moeten er daarom op blijven inzetten dat die ook effectief geïnstalleerd worden en correct worden onderhouden”, klinkt het.

Sinds 1 januari 2020 is het verplicht om op elke verdieping in een woning een rookmelder te hebben. Toch werd in 2022 bij 3.965 controles vastgesteld dat niet aan die verplichting werd voldaan. Daarmee was 1 op de 9 gecontroleerde huurwoningen niet in orde.

Het gaat dan wel om een lichte verbetering ten opzichte van 2021, toen nog 12 procent niet of onvoldoende voorzien was van rookmelders, maar voor Schryvers is die verbetering nog altijd onvoldoende. “Rookmelders alarmeren in geval van brand en zijn echt onmisbaar in een woning. Het is echt wel met reden dat er een rookmelderverplichting werd ingevoerd”, stelt Schryvers.

Het ontbreken van een rookmelder kan ertoe leiden dat een woning ongeschikt wordt verklaard. Dat kan resulteren in een sanctie voor de eigenaar en het nietig verklaren van de huurovereenkomst. Maar het ontbreken van een rookmelder kan ook gepaard gaan met een zware menselijke tol, zoals eerder dit jaar nog bleek toen een vader en zijn twee jonge kinderen omkwamen in een woningbrand in Gent, in een huurhuis waar geen rookmelders aanwezig waren. Schryvers roept iedereen dan ook op om na te gaan of zijn of haar woning in orde is.