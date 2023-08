Twee nieuwe steden vallen ten prooi aan geweld in Soedan

In het Oost-Afrikaanse Soedan, waar sinds een viertal maanden een hevige oorlog woedt, zijn twee nieuwe, dichtbevolkte steden ten prooi gevallen aan het geweld. Het gaat om Al-Fashir, in de deelstaat Noord-Darfoer, en om Al-Fulah, in het zuiden van het land.

Vooral in Al-Fashir, waar het geweld donderdagavond weer opflakkerde, zou de toestand volgens lokale bewoners zorgwekkend zijn. De gevechten waren er twee maanden geleden opgehouden, waarna veel gezinnen en families er hun toevlucht gezocht hadden om te ontkomen aan plunderingen, verkrachtingen, bombardementen en willekeurige executies op andere plaatsen in Darfoer. Er zouden in de stad ongeveer 600.000 ontheemden verblijven.

De oorlog in Soedan wordt uitgevochten door het leger van generaal en de facto president Abdel Fattah al-Burhan, en de paramilitaire RSF van zijn vicepresident, generaal Mohamed Hamdane Daglo. Uit de hoofdstad Khartoem zijn de voorbije maanden meer dan drie miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het geweld, maar in Darfoer, in het westen van het land, is het conflict anders.

Zo zouden mensen er omgebracht zijn enkel en alleen omwille van hun etnische afkomst. De Arabische milities van de RSF zouden burgers doden omdat ze niet Arabisch zijn. De bewoners slaan er massaal op de vlucht, sommigen naar buurland Tsjaad, anderen naar andere plekken in Darfoer, dat helemaal onveilig dreigt te worden. De regio werd twintig jaar geleden al geteisterd door geweld en het Internationaal Strafhof, dat toen over een genocide sprak, waarschuwt nu voor een herhaling van die geschiedenis.

In Al-Fulah, de hoofdstad van deelstaat West-Kordofan en op zowat 800 kilometer gelegen van Khartoem, bindt de RSF dan weer de strijd aan met het leger en de politie, getuigen inwoners. Openbare gebouwen zouden er in brand worden gestoken. “Winkels worden geplunderd en er zijn doden in de twee kampen, maar door de chaos kan niemand de lichamen bereiken”, luidt het.

Sedert half april zou de oorlog in Soedan al aan 3.900 mensen het leven gekost hebben, al is dat ongetwijfeld een onderschatting. Het aantal vluchtelingen zou zijn opgelopen tot meer dan vier miljoen.