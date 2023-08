Burgemeester van Zelzate grijpt in na beelden van zware pesterijen: politie mag identiteit van jongeren controleren zonder reden

LEES OOK: “Kus, kus!” Jongen vernederd en geslagen, meisje zwaar aangepakt door bende in Zelzate: heftige beelden circuleren op sociale media

De schokkende beelden van geweld uit Zelzate veroorzaakten donderdag al heel wat ophef in Vlaanderen. Twee verschillende incidenten werden gefilmd waarbij jongeren door een bende worden uitgescholden en rake klappen krijgen. De incidenten spelen zich allemaal af aan het busstation of in de omgeving van de sporthal van Zelzate. Naar verluidt gaat het om ‘bendes’ van minderjarige jongeren die de buurt teisteren.

Waarnemend burgemeester Luc Van Waesberghe heeft nu het bijzonder besluit genomen dat de politie in staat stelt tijdelijk identiteitscontroles te doen bij jongeren tussen 10 jaar en 18 jaar. “Er moet normaal gezien steeds een duidelijke aanleiding voor een identiteitscontrole zijn. Met dit besluit kan dit nu beperkt in de tijd en plaats zonder aanleiding, maar het is niet de bedoeling dat we zomaar overal gaan controleren. Identiteitscontroles zullen natuurlijk wel nog redelijk gericht blijven, maar nu hebben we tenminste een wettelijk middel”, klinkt bij de politie.

Tot 22 augustus

Ondertussen probeert de politie alle feiten en mogelijke verdachten in kaart te brengen. Het volledige dossier zal dan naar het parket gaan, waar dan de verhoren en eventuele aanhoudingen zullen plaatsvinden.

Het burgemeestersbesluit geldt nog tot dinsdag 22 augustus, en dat op plaatsen waar jongeren vaak samenkomen – zoals op de Grote Markt, de Oostkade, de Westkade en de omgeving van het speelplein in de Jozef Chalmetlaan.

