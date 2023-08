Meet Archibald ‘Serial Killer’ Brown, de diepgelovige Engelse aanwinst van de Buffalo’s

Twee jaar geleden liet Archibald Brown zijn vaderland achter zich en koos hij voor een nieuwe start in Zwitserland. Na de promotie met Lausanne Sport naar de hoogste Zwitserse voetbaldivisie, achtte hij de tijd rijd voor een nieuwe stap in zijn loopbaan. In Gent moet Brown de strijd aangaan met de centrale verdedigers, maar kan hij ook een alternatief betekenen op de linkerflank. Polyvalentie lijkt dan ook zijn grootste troef.