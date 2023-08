Voortvluchtige Nederlander (21) verdacht van dubbele moord opgepakt in Italië na klopjacht

Sacha C. — © Carabinieri

Sacha C., de Nederlandse man die eerder deze week zijn vader en een familievriend doodstak in Italië, is opgepakt. Dat melden Italiaanse media. De 21-jarige zou gevonden zijn in het Italiaanse gebied Torre Mondovi, na een dagenlange klopjacht door de politie.

De psychisch verwarde C. wordt verdacht van moord door middel van messteken op zijn vader (65) en een familievriend, de eigenaar van het huis in het gehucht Montaldo di Mondovì (in de noord-Italiaanse regio Piemonte) waar de twee logeerden.

De jongeman bracht verdachte eerst zijn eigen vader om het leven, en stak daarna ook de familievriend neer. Die man raakte daarbij zwaargewond, en wist nog op tijd de politie te bellen om alarm te slaan. Daarna werd hij naar het ziekenhuis in Turijn gebracht, waar hij even later bezweek aan zijn verwondingen.