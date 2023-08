Honderden boeren met tractoren op weg naar Antwerpen voor betoging

Vanuit alle hoeken van Vlaanderen komen vrijdagochtend tractoren aangereden om in Antwerpen samen te komen voor een grote boerenbetoging. Het gaat naar schatting om honderden deelnemers. De Antwerpse politie laat weten de colonnes tractoren te faciliteren richting de betoging, en op grote kruispunten dus het verkeer te zullen regelen.

De manifestanten komen vrijdagochtend eerst samen op drie plaatsen rond Antwerpen - Brecht, Stabroek en Wijnegem - alvorens in colonne richting de site Spoor Oost te trekken. Op dat terrein naast de Antwerpse Noordersingel staan vanaf 12 uur toespraken gepland. De organisatoren willen naar eigen zeggen geen blokkades houden onderweg, en voor een vreedzaam protest kiezen.

De actie is een initiatief van de nieuwe belangengroepering Farmers Defence Force. Die kant zich tegen het geplande Vlaamse stikstofbeleid, omdat de landbouwers vrezen dat hun sector bijkomende uitstootmaatregelen niet zal overleven. Dat de actie in Antwerpen plaatsvindt, verklaart Farmers Defence Force door het Ineos-dossier. De belangengroepering meent dat de Vlaamse regering alles in het werk stelt om industrie zoals Ineos vergunningen te blijven leveren, terwijl landbouwbedrijven op minder gratie kunnen rekenen.