Vijf Mexicaanse studenten brutaal vermoord voor camera door drugskartel

In Mexico zijn verkoolde “botresten en vier schedels” aangetroffen in het kader van een onderzoek naar vijf jongeren die vorige week vrijdagavond verdwenen en vermoedelijk vermoord zijn. Het gaat om de zoveelste zaak die beroering wekt vanwege het dodelijke geweld dat de drugshandel met zich meebrengt.

Het openbaar ministerie in de westelijke deelstaat Jalisco is nog bezig met het identificeren van de stoffelijke resten. Dinsdag werden al de verkoolde resten van een andere persoon gevonden in een auto. Vermoed wordt dat het om vijf jongeren gaat die vrijdagavond verdwenen in de stad Lagos de Moreno, op zowat 200 kilometer van Guadalajara. Er circuleert een video van hun vermeende moord, waarin onder andere te zien is hoe een van de jongeren verplicht wordt zijn vrienden te slaan.

Heel Mexico telt sinds 2006 al meer dan 400.000 moorden. In Jalisco, dat bekendstaat als de bakermat van de tequila, maar jammer genoeg ook van de Mexicaanse drugshandel, werden tussen 2018 en 2023 niet minder dan 141 clandestiene graven aangetroffen.

