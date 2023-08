Disney Dream meert aan in Zeebrugge: 14 verdiepingen, plaats voor 4.000 passagiers én peperdure kroonluchter

Daar is ie dan: vrijdagochtend meerde de Disney Dream aan in de haven van Zeebrugge, een gigant van een cruiseschip van ongeveer 340 meter lang en 66 meter hoog. Dat volledig in het teken staat van de bekende figuurtjes van Disney, natuurlijk.

Veel spotters hadden vrijdagochtend plaatsgenomen langs de Graaf Jansdijk in Zeebrugge, want daar had je een goed zicht op de Disney Dream, een gigant van een cruiseschip van The Walt Disney Company dat voor de eerste keer aanmeerde in de Port of Antwerp-Bruges. Omstreeks 8 uur kwam het schip van 339,8 meter aan.

89.000 kristallen

Het gaat niet zomaar om een cruiseschip: het is de eerste keer dat de Disney Dream rondvaart in Europa. Sinds het schip in 2011 te water werd gelaten, zorgt het voor een ongeëvenaarde ervaring aan boord. (Lees verder onder de foto)

Het schip is maar liefst 340 meter lang. — © jve

Er is plaats voor 4.000 passagiers én nog eens 1.458 crewleden. Ook inbegrepen: 14 verdiepingen, vijf restaurants, een aantal zwembaden én zelfs een watercoaster, net als een mini-golf, sportterreinen en een theater voor bijna 1.400 personen. Het interieur is gebaseerd op art deco, aangevuld met figuurtjes uit Disney en de nieuwste technologieën om de passagiers te verbazen. Er hangt zelfs een kroonluchter met maar liefst 89.000 kristallen van Swarovski.

Groter dan oudere schepen

De Disney Dream is ook 40 procent groter dan twee oudere schepen in de vloot van Walt Disney. In totaal worden er vijf cruiseschepen gebruikt: er zijn ook nog de Disney Magic, Disney Wonder, Disney Fantasy en Disney Wish.