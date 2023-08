Marc Van Ranst: “50.000 mensen die digitale steun gaven aan Jürgen Conings, dat had ik niet zien aankomen. Die man wilde mij dood, hé”

Marc Van Ranst kent iets van toppen. Ooit beklom hij de hoogste berg van het zuidelijk halfrond en ook in de Alpen loopt het los. Maar wie klimt, moet ook terug naar beneden, soms tot in een diep dal. De viroloog kreeg heel wat bagger te slikken tijdens de covid-pandemie, met als triest dieptepunt een verblijf in een safehouse, op de vlucht voor zijn leven. “En toch heeft dat gezeik nooit in mijn ziel gesneden.”