Waarom het Oekraïense offensief trager verloopt dan gehoopt: “Dat het sneller moet? Neem dan dienst in het vreemdelingenlegioen”

Oekraïne zal er vermoedelijk niet in slagen om de zuidelijke stad Melitopol te bereiken met het huidige tegenoffensief, en zal zijn voornaamste doelwit – het doorbreken van de landbrug tussen de Krim en het Russische grondgebied – bijgevolg niet realiseren. Dat schrijven de Amerikaanse inlichtingendiensten in een rapport dat ‘The Washington Post’ kon inkijken.

Melitopol is cruciaal voor het Oekraïense tegenoffensief: de stad – de poort naar de Krim – ligt op een kruispunt van twee belangrijke snelwegen en een spoorweglijn, en wordt door Rusland gebruikt om soldaten en militair materiaal van en naar het schiereiland te transporteren.

Het Oekraïense tegenoffensief bevindt zich momenteel echter nog maar in Robotyne, een dorp op zo’n 80 kilometer van Melitopol. En volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten beschikt het Oekraïense leger niet meer over voldoende stootkracht om die afstand te overbruggen.

Oekraïense strategie

Volgens de Amerikanen is dat onder andere het gevolg van de Oekraïense beslissing om niet langer te kiezen voor grootschalige diepe aanvallen (met bijhorende dodentol) op één positie, maar voor kleinschaligere offensieven op verschillende plaatsen aan het front die het aantal slachtoffers aan eigen zijde moeten beperken.

Bovendien blijkt de Russische verdediging performanter dan de Oekraïeners hadden gehoopt. “Rusland heeft drie grote verdedigingslinies, en daarachter liggen nog een aantal versterkte steden”, aldus militair analist Rob Lee van de Amerikaanse denktank Foreign Policy Research Institute. “Het volstaat niet om één of twee verdedigingslinies te doorbreken: je moet door alle drie linies stoten, en dan ondanks de geleden verliezen kunnen doorstoten om terreinwinst te boeken.” De Oekraïense overheid wees in het verleden ook dat de zware Russische mijnenvelden hun troepen voor extra moeilijkheden en dus vertraging stellen.

“Lang, bloederig, en traag”

Generaal Mark Milley, de stafchef van het Amerikaanse leger, herhaalde eerder deze week nog dat Oekraïne voor een zware taak stond. “Ik heb een paar maanden geleden al gezegd dat dit offensief lang zou zijn, dat het bloederig zou zijn, en dat het traag zou zijn. En het is exact dat geworden.” Volgens Milley lijden de Russen echter ook zware verliezen: “Ze zijn in slechte staat: ze hebben enorme verliezen geleden, en hun moraal zit onder het vriespunt.”

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba erkende donderdag dat het Oekraïense tegenoffensief trager verloopt dan verhoopt, maar benadrukte dat zijn land niet zou stoppen met vechten tot het volledige grondgebied heroverd was, “het kan ons niet schelen hoe lang het duurt.” En voor critici die willen dat het sneller gaat, had Koeleba de boodschap dat “ze dan maar in het vreemdelingenlegioen dienst moeten nemen.”