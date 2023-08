Brusselse brandweer haalt lichaam van man uit kanaal

De Brusselse brandweer heeft vrijdagmorgen omstreeks 8.05 uur een duikersploeg laten uitrukken om een man te redden in het Brusselse kanaal, ter hoogte van Thurn & Taxis. “Bij aankomst was de persoon spijtig genoeg al overleden”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

Op vraag van de politiediensten en het Brusselse parket werd de lichaam van het man in het water gelaten in afwachting van de afstapping van een expert. Omstreeks 9.50 u zijn de duikers van de brandweer opnieuw in het water kunnen gaan om het lichaam van de man te bergen.